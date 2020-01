Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Ordnungsdienst angegriffen - Unfallflucht - Leichtverletzte Bewohnerin - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Auf der L 1084 kam eine in Richtung Ebnat fahrende 26-jährige Renault-Lenkerin am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwölf Richtungstafeln sowie ein Verkehrszeichen. Sie blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Lauchheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 aus Richtung Bopfingen kommend geriet am Sonntagnachmittag ein 30-jähriger Pkw-Lenker gegen 13.30 Uhr kurz vor der Abzweigung nach Röttingen von der Fahrbahn auf den Grünstreifen, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanke prallte. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Leichtverletzte Bewohnerin

Als am Sonntagmittag eine 36-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Schafgasse zwei Reinigungsmittel zusammenmischte, entstanden gering konzentrierte Chlordämpfe, die sie einatmete. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Vorsorglich wurden ihre zwei in der Wohnung befindlichen Kinder ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Es waren drei Rettungswagen im Einsatz. Nachdem von der Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften anrückte, die Wohnung gelüftet worden war, bestand keine Gefahr für die anderen Anwohner im Haus.

Westhausen-Lippach: Mit Alkohol gegen geparkten Pkw geprallt

Am Sonntagmorgen befuhr ein alkoholisierter 23-jähriger Mazda-Lenker gegen 2.50 Uhr die Killinger Straße in Richtung Lindorf. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Skoda Octavia. Dieser durchbrach durch den Aufprall den Gartenzaun eines Grundstückes und kam im Vorgarten zum Stehen. Der Pkw-Lenker, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 22.000 Euro beziffert.

Aalen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße kam es am Samstagmittag gegen 12 Uhr zu einem Unfall, als ein 87-jähriger Daimler-Lenker ausparkte und mit einer 53-jährige Suzuki-Lenkerin kollidierte. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall mit einem Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Samstagmittag eine 43-jährige Audi-Lenkerin auf der Kolpingstraße, als er gegen 11.45 Uhr aus Unachtsamkeit auf den einen 31-jährigen Peugeot-Lenker auffuhr.

Lauchheim: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Linkseinfahren auf die B 29 übersah ein Pkw-Lenker am Samstag, gegen 11.15 Uhr einen aus Richtung Bopfingen heranfahrenden Pkw-Lenker und kollidierte mit diesem. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Oberkochen: Unfallflucht

Am frühen Samstagmorgen beschädigte ein 19-jähriger Daewo-Lenker gegen 2 Uhr beim Rangieren einen am Fahrbahnrand des Zeppelinwegs geparkten Pkw Hyundai und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch rasch ermittelt werden und musste seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

Aalen-Ebnat: Wohnungseinbruch

In einem Wohnhaus im Gewandweg drang ein Dieb am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr über die Balkontüre im 1. Stock des Gebäudes in eine Wohnung ein, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten und Schmuck und Bargeld entwendeten. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Wahrnehmungen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Ordnungsdienst angegriffen

Ein 39 Jahre alter Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes befand sich am Samstagabend in der Straße Badmauer wegen eines Falschparkers im Einsatz. Dabei kam ein 59 Jahre alter Mann hinzu, der die Maßnahmen störte. Er weigerte sich trotz erteiltem Platzverweis, den Ort zu verlassen und verweigerte auch seine Personalienangabe. Als der Platzverweis durchgesetzt werden sollte, versuchte der Störer den 39-Jährigen zu schlagen, woraufhin er zusammen mit einem Zeugen überwältigt und zu Boden gebracht wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs.

