POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand, Unfälle, Wohnungseinbrüche, Sachbeschädigungen & über 1 kg Cannabis aufgefunden

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Fahrzeugbrand

Ein 82-jähriger Skoda-Fahrer war am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Krummhaarstraße gefahren, als er infolge eines vermeintlichen Kupplungsdefekts anhalten musste. Beim Öffnen der Motorhaube fing der Motorraum Feuer. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 11 Mann zum Löscheinsatz ausgerückt waren, gelöscht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Rudersberg: Auf Gegenfahrspur geraten

Ein 20-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato befuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr die L 1148 in Richtung Rudersberg, als er aus unbekannten Gründen nach links auf die Fahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem Pkw Ford Fiesta zusammen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein BMW beschädigt, der in Richtung Schorndorf gefahren war. An den Autos entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 17500 Euro.

Fellbach/Kernen im Remstal: Wohnungseinbrüche

In der Endersbacher Straße wurde am Samstagabend zwischen 18.45 Uhr und 21.25 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu gewaltsam eine Balkontüre geöffnet und Schmuck und Bargeld entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstagabend in der Straße Im Vogelsang in Fellbach. Hier sind im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 21 Uhr Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Auch bei diesem Einbruch haben die Diebe Schmuck erbeutet.

Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Rudersberg - Sechs Pkw beschädigt

Am Sonntag zwischen 21:45 Uhr und 22:30 Uhr wurden in der Friedrich-Ebert-Straße, im Panoramaweg und in der Welzheimerstraße sechs Autos mit einem Pflasterstein beworfen und dadurch beschädigt.

Anhand der Spurenlage ist zu vermuten, dass die Pflasterseine aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug geworfen wurden. Der Ermittlungen hierzu dauern an. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Fellbach - Beleuchtung beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntagabend um 17:45 Uhr drei Glaslampen im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes "Wohncity", indem er Steine aus dem ersten Stock warf.

Die Lampen gingen dabei zu Bruch, sodass ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Winnenden: Über 1 kg Marihuana aufgefunden

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Winnenden einen 21-jährigen Mann in einem VW Golf. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine Sporttasche mit über einem Kilogramm Cannabis auf. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten führte lediglich zum Auffinden einer kleinen Menge Cannabis.

Der Mann wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 15 Uhr und 18:40 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Schmuck im Wert von rund 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Beutelsbach: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 23:45 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus in der Freibadstraße. Anschließend durchwühlten die Täter diverse Räume nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061.

Burgstetten: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr einen in der Straße Im Neugereut geparkten Pkw der Marke Subaru und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Betrunken Unfall verursacht

Kurz vor 18:30 Uhr verursachte ein 47 Jahre Fahrer eines Skoda Octavia auf der B14 einen Verkehrsunfall, bei dem rund 7000 Euro Sachschaden entstanden.

Der Skoda-Fahrer war in Richtung Waiblingen unterwegs und kam kurz nach dem Leutenbacher Tunnel nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er die Beschilderung und kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Zwei hinter dem Skoda fahrende BMW wurden durch Trümmerteile auf der Fahrbahn ebenfalls beschädigt. Den kurze Zeit später am Unfallort eingetroffenen Polizeibeamten wurde schnell klar, warum der Mann von der Fahrbahn abkam - er war mit über 2,5 Promille deutlich betrunken. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Tunnel musste nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt werden.

