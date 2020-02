Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sturmtief Sabine

Bild-Infos

Download

Polizeidirektion Pirmasens (ots)

Bis heute, 14:00 Uhr, hat Sturmtief Sabine Polizei und Rettungsdienste auf Trab gehalten. Im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens, also dem Landkreis Südwestpfalz mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken, kam es zu über 60 Ereignissen. Gut 50 Bäume lagen behindernd und teilweise gefährdend über den Straßen. Dank dem unermüdlichen Einsatz der Straßenmeisterei, der Rettungsdienste und der Feuerwehren mussten die meisten Straßen nur kurzfristig bis zur Beseitigung der Hindernisse gesperrt werden. Glücklicherweise kam es insgesamt zu nur 2 Leichtverletzten Personen. Im ersten Fall befuhr heute um 05:20 Uhr ein 25jähriger Mazdafahrer die K43 zwischen Petersbächel und Schönau, als plötzlich ein Baum auf das Auto stürzte. Der Mann blieb äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert. Das Lichtbild zeigt die Unfallstelle. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Im zweiten Fall befuhr eine 42jährige Kleinbusfahrerin heute gegen 06:00 Uhr die B 270 in Richtung Biebermühle, als ein Baum fast mittig in den Bus einschlug. Die Frau stand unter Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird hier auf 15.000 Euro geschätzt. Viele weitere Sturmschäden sind auch außerhalb des Straßenverkehrs zu verzeichnen. Beispielsweise kippte im Freigelände eines Pirmasenser Baumarktes teilweise ein Hochregal und ein großes Werbeplakat eines Pirmasenser Elektronikmarktes drohte vom Winde verweht zu werden, was einen größeren Feuerwehreinsatz nach sich zog. In Zweibrücken schlug ein umfallender Baum in einen Stromverteilerkasten ein. Insgesamt liegen die Schäden im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens nach derzeitigen Schätzungen im niedrigen 6stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell