Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Montagabend gegen 20:54 Uhr kam es an der Kreuzung Friedhofstraße/ Kaiserstraße/ Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger. Ein 17-Jähriger Fußgänger querte an der o.g. Kreuzung, an der dortigen Ampelanlage die Kaiserstraße in Richtung Schäferstraße. Gleichzeitig wollte eine 39-Jährige Pkw- Fahrerin von der Landauer Straße in die Kaiserstraße abbiegen, übersah den 17-Jährigen und fuhr diesem über den linken Fuß. Danach setzte die 39-Järhige ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 17-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Pirmasens verbracht. Die Pkw- Fahrerin konnte ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Gegen die 39-Jährige wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerschein der 39- Jährigen sichergestellt.

