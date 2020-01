Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akkudiebstahl am St.-Georg-Platz

Bocholt (ots)

Den Akku eines Elektrorades haben Unbekannte am Donnerstag in Bocholt entwendet. Das Pedelec vom Typ Falter hatte zwischen 16.30 Uhr und 22.00 Uhr am St.-Georg-Platz gestanden. In dieser Zeit müssen die Täter den Akku gewaltsam aus seiner Befestigung am Rad herausgebrochen haben. Zu einem gleich gelagerten Fall war es, wie berichtet, am Mittwoch am Ostwall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell