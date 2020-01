Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Fahrradfahrer verstirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Bocholt (ots)

Erst gestern erfuhr die Polizei Borken von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 13.01.2020 in Bocholt-Barlo ereignet hatte und in dessen Folge ein 76 Jahre alter Bocholter verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 76-Jährige am 13.01.2020, gegen 12.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Barloer Ringstraße eine Holzbrücke über den Holtwicker Bach, als er ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Er ließ sich zunächst durch einen Ersthelfer nach Hause bringen, da er sich nach dem ersten Anschein nur leicht verletzt hatte. Da sich sein Gesundheitszustand im Laufe des Tages verschlechterte, brachte ihn der Rettungsdienst in das Bocholter Krankenhaus. Von dort erfolgte die Verlegung mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Enschede, wo er am 23.01.2020 an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

