Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Außenspiegel abgetreten

Verdächtige ermittelt

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein Zeuge gegen 22.30 Uhr bei der Polizei und gab an, kurz zuvor mehrere Jugendliche beobachtet zu haben, von denen einer im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Pkw durch einen Tritt beschädigt hatte. Tatort war die Schillstraße. Nach Angaben des Zeugen trafen die Polizeibeamten auf einem Spielplatz in der Nähe eine 17-Jährige aus Bocholt und zwei ebenfalls 17-jährige Bocholter. Entgegen der Aussage des Zeugen stritten die drei Jugendlichen eine Tatbeteiligung ab. Sie wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

