POL-BOR: Südlohn - Firmenwagen hält stand

Südlohn (ots)

Gut gesichert heißt gut geschützt: Das hat sich gezeigt, als Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Firmenwagen in Südlohn aufbrechen wollten. Die Täter hatten versucht, mit Gewalt in das an der Straße Beckedahl stehende Fahrzeug einzudringen. Sie scheiterten jedoch an den zusätzlichen Verriegelungen über die der Wagen verfügt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

