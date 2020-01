Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akku eines Elektrofahrrads entwendet

Bocholt (ots)

Den Akku eines Pedelecs im Wert von ca. 700 Euro haben Unbekannte am Mittwoch zunächst aus der Gepäckhalterung herausgebrochen und anschließend entwendet. Das Pedelec hatte die Geschädigte zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr in dem Innenhof einer Praxis am Ostwall abgestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling



Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell