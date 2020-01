Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mehrere Sachbeschädigungen 18.01.2020 - 19.01.2020

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Reichenaustraße mitgeteilt. Bei der Überprüfung konnten die Beamten vier Pkw feststellen, bei denen die Front oder Heckscheibe beschädigt bzw. eingeschlagen worden waren, bei einem Auto wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen. Von den umstehenden Passanten wurde ein Tatverdächtiger benannt, der sich in Nähe aufhielt. Die Polizisten überprüften den 24-jährigen Mann, der frische Verletzungen aufwies und führten einen Atemalkoholtest durch, der über 1,9 Promille ergab.

Eine weitere Sachbeschädigung wurde an dem Gebäude einer Bäckerei in der Max-Stromeyer-Straße festgestellt. Hier war ein Loch in der gleichen Nacht vermutlich mit einem harten Gegenstand in eine Außenscheibe geschlagen worden. Ob der 24-jährige Mann diese Tat begangen hat, bedarf weiterer Abklärungen.

