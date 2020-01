Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Frau stürzt im Bus - Zeugenaufruf 16.01.2020

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag in einem Bus der Stadtwerke Konstanz ereignet haben soll. Eine 38-jährige Frau war gegen 15.15 Uhr in den Bus der Linie 6 in Richtung Reichenau gestiegen. Bevor sie ihren Rollator abstellen und sich einen Sitzplatz suchen konnte, fuhr der Bus nach ihren Angaben los, woraufhin sie aus dem Gleichgewicht kam und stürzte. Hierbei erlitt sie eine Prellung im linken Hüftbereich. Die Polizei bittet nun Personen, die sich ebenfalls in dem Bus befanden und den Sturz beobachtet bzw. der gestürzten Frau aufgeholfen haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell