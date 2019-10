Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Sportheim

Einbeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Sportheim Vogelbeck am dortigen Sportplatz eingebrochen. Die Tat wurde Samstag gegen 15.00 h entdeckt. An dem Gebäude wurde eine große Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren wurde ein Spind gewaltsam aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch nichts entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

einbeck, gü

