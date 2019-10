Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht und Alkoholeinfluß

Einbeck (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 18.20 h kam es in Einbeck, Sülbecksweg zu einem leichten Unfall im Begegnungsverkehr. Ein Pkw-Fahrer hielt an einer engen Stelle an, um einen Konflikt mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden. Dieser fuhr jedoch unvermindert weiter, so dass sich die beiden Außenspiegel berührten, bzw. umklappten. Trotz des merkbaren Anstoßes fuhr der andere Wagen ohne anzuhalten durch die enge Passage. Da sich der haltende Pkw-Fahrer das Kennzeichen merkte, konnte der andere Fahrzeugführer unmittelbar nach dem Vorfall an seiner nahegelegenen Anschrift angetroffen werden. Bei dem 47-jährigen Fahrer wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es folgten eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Führerscheines.

einbeck, gü

