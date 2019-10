Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenhäuser aufgebrochen

Northeim (ots)

NORTHEIM (GKo) Northeim, Am Lohgraben, Kleingartenkolonie, 03.10. - 05.10.2019 In der Zeit von Donnerstag Abend bis Samstag Morgen haben bisher unbekannte Täter in einer Kleingartenkolonie am nordöstlichen Stadtrand von Northeim insgesamt sieben Gartenhäuser aufgebrochen. Aus den Häusern wurden diverse Gartengeräte, Werkzeuge und Stromaggregate entwendet. Da allein die Aggragate jeweils bis zu 50 Kg wiegen, geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Nach ersten Feststellungen ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell