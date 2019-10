Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Sportheime eingebrochen

Northeim (ots)

NORTHEIM (GKo) Hohnstedt, Edesheim, 04.10.; 17 Uhr bis 05.10.; 09:00 Uhr. In der Nacht zu Samstag habe bislang unbekannte Täter das jeweilige Vereinsheim der Ortsteile Hohnstedt und Edesheim aufgesucht. Dort wurde mit zum Teil erheblicher Gewalt versucht, sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies gelang beim Vereinsheim in Hohnstedt auch. Dort wurde das Gebäude nach Aufhebeln eines Seitenfensters betreten. Ob auch etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. In Edesheim gelang der Einbruch nicht. Dort wurde ebenfalls versucht, durch ein Fenster einzusteigen. Der oder die Täter rissen zunächst die außen angebrachte Vergitterung ab und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Das Gebäude selbst wurde jedoch nicht betreten. Anschließend wurde noch versucht, eine in der Nähe stehende Garage zu öffnen. Aber auch dies misslang den Tätern. Die Polizei geht davon aus, dass bei den Taten nicht unerheblicher Lärm verursacht wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell