Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Northeim (ots)

HARDEGSEN (GKo) Hardegsen, Northeimer Landstraße, B 241, 05.10.2019, 09:50 Uhr. Am Samstag Morgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der B 241. Zwischen Lutterhausen und der Zementfabrik sollte ein Motorradfahrer gestürzt sein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 19jähriger Northeimer in der Linkskurve vor der Bahnunterführung aufgrund nasser Fahrbahn zu Fall kam. Anschließend rutschte er mit seinem Krad noch einige Meter über die Straße und einen drei Meter tiefen Abhang hinab. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell