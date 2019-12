Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191206-2-pdnms Zerstochene Reifen

Damp (ots)

Damp/Am heutigen Morgen wurden in Damp, Zum Katamaran, der Zeit von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr auf einem Privatparkplatz an mehreren PKW jeweils die Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damp unter Tel.: 04352/3074000.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell