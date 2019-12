Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191205-01-pdnms Verletzter Polizeibeamte

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Donnerstagabend um 23.02 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Wasbeker Straße, Höhe eines Schnellrestaurants entsandt, da dort ein Pferd auf der Straße frei herumlaufen sollte. Das Pferd lief nach Zeugenaussagen in Richtung der Autobahn, so dass Eile geboten war. Einem Beamten gelang es, das freilaufende Pferd einzufangen. Es riss sich aber wieder los und dabei verfing sich das Halteseil am Bein des Beamten. Er kam dadurch zu Fall und wurde mehrere durch das davongaloppierende Pferd mitgeschleift. Der Kollege kam mit Verletzungen ins FEK und ist zur Zeit nicht dienstfähig. Das Pferd wurde durch weitere Einsatzkräfte wieder eingefangen und auf eine Weide geführt.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell