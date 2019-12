POL-NMS: Neumünster - Handtasche entrissen

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Eine 84-jährige Dame blieb unverletzt, als ihr Montag (02.12.19, gegen 17 Uhr) in Rencks Allee (Durchgang von der Holstenstraße zum Fürsthof) die Handtasche entrissen wurde. Der Täter flüchtete zu Fuß Richtung Holstenstraße, konnte dort aber von einem Zeugen kurzfristig festgehalten werden. Dort ließ der Räuber die Tasche fallen und flüchtete weiter in Richtung Großflecken. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird als etwa 50 Jahre alt und auffallend klein - etwa 165 cm - beschrieben. Er trug einen Vollbart und braune Haare. Seine Bekleidung war dunkel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 9450.

