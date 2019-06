Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand im Keller eines Wohnhauses verursacht erheblichen Schaden

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (AK) - Am Montag, dem 24.06.2019, kam es gegen 12.50 Uhr an der Holter Straße im Ortsteil Stukenbrock aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses. Zu dieser Zeit hielten sich zwei Personen in dem Haus auf, die es schon vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen konnten. Erst nach Ende der Löscharbeiten stellte sich das ganze Ausmaß des Schadens heraus. Im Treppenhaus hatte es einen Durchzug gegeben, wodurch Türen, Wände und Inventar verschmorten. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

