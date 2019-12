Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191205-2-pdnms Kellerbrand in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Aus einem Wohnhaus mit einer angrenzenden Lagerhalle wurde am Donnerstagnachmittag, 14.05 Uhr, ein Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr, in der Straße Horn, stellte diese fest, dass das Feuer nicht aus dem Wohnhaus sondern aus der Keller der Lagerhalle kam. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, das sich noch eine Person in den Räumlichkeiten befand, wurde der Keller von Atemschutzgeräteträgern abgesucht. Später konnte Entwarnung gegeben werden, so dass bei dem Feuer keine Person zu Schaden kam. Durch den Rauch entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

