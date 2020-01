Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Dieb lässt Uhr in Tasche fallen

Ahaus (ots)

Auf eine Armbanduhr hatten es Diebe am Donnerstag in Ahaus abgesehen. Das Geschehen spielte sich gegen 17.20 Uhr in einem Geschäft an der Straße Markt ab. Einer der beiden Täter löste eine Armbanduhr von einer Auslage und ließ sie in eine Einkaufstasche fallen. Die Tat blieb nicht unbeobachtet: Von einer Zeugin angesprochen, nahm der Täter die Uhr wieder aus der Tasche und gab sie der Frau. Beide Unbekannten flüchteten danach durch die Innenstadt. Die Täter waren circa 180 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Der Haupttäter trug eine graue Kappe, sein Mittäter hatte einen Bart. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

