Polizeidirektion Hannover

POL-H: Audi im Stadtteil Bemerode durch Feuer zerstört - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen (04.01.2020) ist ein Audi A6 an der Straße Oheriedentrift in Brand geraten. Aktuell kann die Polizei auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen und sucht daher mögliche Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr war eine Anwohnerin durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte stand die rechte Fahrzeugfront des vor einem Wohnhaus geparkten Audi in Flammen. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löscharbeiten wurde der A6 durch das Feuer zerstört und ein daneben stehender Honda Accord beschädigt.

Heute haben Kripobeamte den A6 untersucht und können die Brandursache nicht abschließend ermitteln. Da gegenwärtig auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Beamten Zeugen. Den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, mr

