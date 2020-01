Polizeidirektion Hannover

POL-H: Festnahme in Hannover: Mann bricht in Gaststätte ein

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 05.01.2020, einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 37-Jährige hatte sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Marienstraße, nahe Sonnenweg, im hannoverschen Stadtteil Mitte verschafft, wo die Beamten ihn noch am Tatort aufgriffen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Mann gegen 02:00 Uhr die Eingangstür der Gaststätte ein, um so ins Gebäude zu gelangen. Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, der die Polizei alarmierte. Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude und nahmen den offenbar alkoholisierten 37-Jährigen dann fest. Er war im Begriff, Spirituosen zu entwenden.

Der mutmaßliche Einbrecher soll noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. /ahm

