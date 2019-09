Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Cannabisplantage in Schortens entdeckt - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen entdeckten Beamte der Polizeistation Schortens und des Polizeikommissariates Jever am Dienstag, den 17.09.2019, in Schortens im Ortsteil Grafschaft auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses einen professionell eingerichtete Cannabisplantage. Die Plantage befand sich in einem Holzschuppen auf dem Grundstück des Wohnhauses. In dem Schuppen wurden insgesamt 13 Marihuanapflanzen von einer Höhe von 30 cm - 240 cm angebaut. Der Schuppen war mit einer elektrischen Bewässerungsanlage und einem elektrischen Raumentfeuchter versehen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses der Beschuldigten, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg erfolgte, wurde eine geringe Menge Marihuana und Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt. Polizeilich waren die Beschuldigten im Alter von 30 und 41 Jahren bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmittel ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell