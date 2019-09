Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Leergutkisten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es am Fähranleger in Harlesiel zu einem Diebstahl von insgesamt 15 Kisten Leergut. Es entstand ein Schaden von ca. 50,00 Euro. Zeugen, welche im Tatzeitraum auf dem dortigen Betriebsgelände oder der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Wangerland unter der Rufnummer 04464-269 melden.

