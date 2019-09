Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bockhorn - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 437 Kreuzung Grabsteder Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten. Eine auf der Grabsteder Straße befindliche 20-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw nach rechts auf die Bundesstraße Richtung Varel/Borgestede abzubiegen. In ihrem Fahrzeug befand sich weiterhin ein 18-jähriger Beifahrer. Vermutlich aufgrund der zu hoch gewählten Geschwindigkeit verlor die aus Varel stammende Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein im Kreuzungsbereich wartendes Fahrzeug einer 85-jährigen Varelerin. Durch den Unfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die drei Beteiligten wurden durch eingesetzte Rettungswagenbesatzungen und einen hinzugezogenen Notarzt medizinisch versorgt. Gegen die junge Fahrzeugführerin ist ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

