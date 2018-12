BPOL NRW: ESC Moskitos Essen gegen Herner EV - Bundespolizei bilanziert unruhige An- und Abreise - Zahlreiche Platzverweise gegen aggressive Gruppe

Essen - Bochum (ots) - Eine unruhige An- und Abreise mit circa 200 Platzverweisen, einer beschädigten Deckenverkleidung in der S-Bahn 1 und 6,7 Gramm sichergestelltes Marihuana verzeichnete die Bundespolizei gestern Abend (30. November) anlässlich der Eishockey-Begegnung ESC Moskitos Essen gegen den Herner EV.

Gegen 18:30 Uhr begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Gruppe von circa 80 Herner Eishockey-Fans in der S-Bahn 1 in Richtung Essen-West. Dabei kam es zu beleidigenden Gesängen gegen die Einsatzkräfte ("Alle Bullen sind Schweine") wobei sich ein 24-jähriger Bochumer als "Anheizer" hervortat. Der Bochumer war es dann auch, der mit seiner mitgeführten Fahnenstange, im Takt der Gesänge, mehrmals gegen die Deckenverkleidung schlug und diese so beschädigte.

Als daraufhin die Identität des 24-Jährigen festgestellt werden sollte, solidarisierten sich circa 30 Personen im Zug gegen die Bundespolizisten. Diese drohten daraufhin den Einsatz des Schlagstocks an. Bei der anschließenden Kontrolle des Bochumers wurde bei ihm 6,7 Gramm Marihuana sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Essen-West musste gegen insgesamt 65 Personen beider Fanlager Platzverweise ausgesprochen werden, da diese sich immer wieder gegenseitig provozierten und die körperliche Auseinandersetzung untereinander suchten.

Bereits vor der Abreisephase wurden am Bahnhof Essen-West 30 Problemfans des Herner EV festgestellt. Da sich die Personen hoch aggressiv zeigten und erneut verbal provozierten wurden abermals Platzverweise ausgesprochen.

Während der gesamten Abreisephase musste die Bundespolizei zahlreiche Platzverweise aussprechen und durchsetzen, da immer wieder beide Fanlager aneinandergerieten. Dabei musste die Bundespolizei mehrfach durch Einsatzkräfte der Essener Polizei unterstützt werden.

Bis zur Abfahrt der Züge kam es im Bahnhof Essen-West immer wieder zu erheblichen Provokationen der Fans auf den Bahnsteigen, was eine dauerhafte Präsenz der Bundespolizei bis zur Abfahrt der Züge erforderlich machte.

Dabei fiel besonders auf, dass Anhänger des ESC Moskitos Essen, in Kleingruppen, immer wieder die körperliche Auseinandersetzung mit den gegnerischen Fans zu suchten. Dieses Vorgehen war der Bundespolizei bislang nur aus der An- und Abreise zu Fußballbegegnungen bekannt.

