BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Drogendealer - 7 Monate und 2 Wochen Haft

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen in der Vorhalle des Aachener Hauptbahnhofes einen von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gesuchten Drogendealer festgenommen. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn, da er noch eine Haftstrafe wegen verschiedener Betäubungsmitteldelikte in Höhe von 7 Monaten und 2 Wochen abzusitzen hatte. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem noch Cannabissamen bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt. Er wurde wegen des erneuten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes beanzeigt und nach Eröffnung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

