Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld und Auto weg

Plettenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (3 Uhr - 5 Uhr) wurde ein Küchenfenster eines Gebäudes an der Oestertalstraße aufgebrochen. Der/die Einbrecher erbeuteten neben Bargeld einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten einen vor dem Hause stehenden schwarzen Skoda Fabia mit dem amtlichen Kennzeichen MK-PH 911. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und/oder dem Verbleib des Skoda nimmt die Polizei in Plettenberg ( 9199-0) entgegen.

