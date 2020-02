Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Hemer (ots)

Hund vertreibt Einbrecher Im Loh In der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Einbrecher die Hauseingangstür eines Wohnhauses in Ihmert auf. Im Anschluss hebelten die Täter eine Tür zu einer dortigen Erdgeschosswohnung auf. Ein in der Wohnung befindlicher Schäferhund ließ die Täter aber von ihrem Versuch in die Wohnung einzusteigen, Abstand nehmen. Es entstand Sachschaden.

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, gab es eine Alarmauslösung an einer Spielhalle an der Mendener Straße. Die eingetroffene Polizei stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Bei der Durchsuchung konnten keine Einbrecher mehr festgestellt werden. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinwiese zu den Tätern in Ihmert und der Becke nimmt die Polizei in Hemer (Tel: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell