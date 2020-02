Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von Allem etwas

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher kommen nachmittags Am Samstag, 01.02.2020. im der Zeit von 15:30 Uhr - 20 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Haus am Stüttbergweg. Im Haus durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Am Samstag überraschte ein Ehepaar Einbrecher in ihrer Wohnung an der Stüttinghauser Ringstraße. Das Ehepaar kehrte gegen 18.30 Uhr nach Hause zurück. Während der Mann den Wagen in die Garage fuhr, ging die Frau auf die Haustür zu und hörte Geräusche im Garten. Sie konnte nur drei Personen in Jeanshosen erkennen, die sich in Richtung Stoberg/Talstraße entfernten. Die Täter hatten zuvor ein Fenster auf der Terrassenseite aufgehebelt und die Räume durchwühlt. Sie erbeuteten eine Halskette.

Einen weiteren Einbruch gab es am Samstagnachmittag oder -abend am Oenekinger Weg. Der oder die Einbrecher versuchten zunächst mit brachialer Gewalt, die Haustür zu öffnen. Erfolgreicher waren sie an einer Fensterscheibe auf der Rückseite. Sie kletterten in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Einen Einbruchversuch gab es auf dem Gelände des Pflegeheims an der Bonhoefferstraße. Unbekannte versuchten gegen 3 Uhr nachts, eine Wohnungstür aufzubrechen. Das misslang. Die Bewohnerin hörte nachts Geräusche. Die Schäden an der Tür wurden erst Stunden später bemerkt. An der Nottebohmstraße sind Unbekannte in einen Lagerraum einer Firma eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein und kletterten in das Gebäude. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Ein 19-jähriger Lüdenscheider wurde am Samstag um 1.30 Uhr auf der Altenaer Straße - in Höhe des Fitnessstudios - überfallen. Vier Männer entwendeten dem alkoholisierten jungen Mann einen Schuh und seinen Rucksack. Das Opfer war erheblich alkoholisiert. Die Täter waren etwa 17 bis 20 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Sie sollen alle braune Haare haben. Einer trug eine schwarze Jacke und war eher muskulös. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Zwei jugendliche Zigarettenkäufer haben sich am Sonntagabend mit einem pflichtbewussten Kiosk-Betreiber bzw. dessen Bruder angelegt. Gegen 18.30 Uhr hatten die beiden 15 bzw. 16 Jahre alten Jungs zunächst vergeblich versucht, an dem Kiosk an der Knapper Straße Zigaretten zu kaufen. Weil sie sich nicht ausweisen konnten, verweigerte der Kiosk-Betreiber den Verkauf. Kurze Zeit später kam eine weibliche Person und kaufte genau die von den Jungs zuvor gewollten Zigaretten. Der misstrauische Kioskbetreiber sollte Recht behalten: Um die Ecke nahmen die Jungen die Kippen entgegen. Der Kiosk-Betreiber schickte seinen Bruder los, um die Zigaretten zurückzufordern. Deshalb kam es zu einer Rangelei zwischen den Jugendlichen, dem 30-jährigen Kiosk-Besitzer und seinem 20-jährigen Bruder. Die Polizei nahm Anzeigen auf wegen gegenseitiger Körperverletzung, schlichtete den Zigaretten-Streit und lieferte die Jugendlichen zu Hause ab.

In den vergangenen 14 Tagen haben Unbekannte acht Kupferplatten von einer Familiengrabstätte auf dem Evangelischen Friedhof an der Mathildenstraße gestohlen.

Eine 41-jährige Frau wurde am Samstag auf dem Weg durch die Wilhelmstraße bestohlen. Gegen 13.30 Uhr wollte sie in einem Geschäft Ware bezahlen und stellte fest, dass der Reißverschluss ihres Rucksackes offen war und die Geldbörse fehlte. Darin steckten eine kleinere Bargeldsumme, mehrere Personalausweise und Krankenkarten der Familie.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

