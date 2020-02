Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl angezeigt

Iserlohn / Letmathe (ots)

Taigelbrand Bei einem Einbruch in der Nacht vom 30.01. zum 31.01. in ein dortiges Haus beschädigten die Unbekannten die Terrassentür. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Einbruch in Kellerräume Hochstraße Unbekannte Täter brachen am Samstag, 01.02.2020, in der Zeit von 06:30 Uhr - 9 Uhr diverse Kellerräume eines dortigen Mehrfamilienhauses auf und stahlen u.a. einen Wäschetrockner!, diverse Sportschuhe und eine Kaffeemaschine. Es entstand Sachschaden an diversen Kellertüren.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Vereinsheim an der Seeuferstraße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und traten dann im Inneren mehrere Zimmertüren ein. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Ein 85-jähriger Iserlohner wurde am Samstag auf dem Wochenmarkt bestohlen. Kurz vor 15 Uhr wollte er im Bereich Nordengraben zur Bank gehen. Dort stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Umhängetasche lag. In dem Portemonnaie befanden sich Personalpapiere, Bankkarte und eine kleine Menge Bargeld.

Am Samstag gegen 21.10 Uhr versuchte ein Unbekannter, an der Mohnblumenstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Er beschädigte den Rollpanzer und die Terrassentür, gelangte jedoch nicht in das Gebäude.

Letmathe Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag Am Flehmebach die Scheibe eines grauen Opel Corsa eingeschlagen und Elektro-Werkzeug (Akkuschrauber und Bohrmaschine) aus dem Wagen gestohlen. Außerdem wurde das Autoradio halb aus dem Schacht gezogen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurde in der Straße Zum Tannenkopf ein grauer Renault Twingo aufgebrochen. Unbekannte entwendeten das Autoradio.

