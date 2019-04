POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, Nachtrag zu vermisstem Kind, Nachtrag zu Brand in Unterweissach

Polizeipräsidium Aalen

Schwaikheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Zeit zwischen Freitag und Montagmorgen wurde durch bisher unbekannte Täter ein Stromkabel in der Tiefgarage des Rathauses aus der Wand gerissen, weshalb die komplette Beleuchtung in der Tiefgarage kurzzeitig ausfiel. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an den Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030.

Schwaikheim: Diebstahl auf Friedhof

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete von einem Grab im Schwaikheimer Friedhof zwischen Mittwochvormittag und Samstagvormittag einen Weidekorb (ca. 50 cm Durchmesser). Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Vermisster Junge definitiv in Schweden

Nach einer Vermisstensuche und dem anschließenden kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnis, wonach sich der vermisste Junge aus Winnenden in Schweden bei seiner Verwandtschaft befindet, liegt nun seit vergangenem Samstag die offizielle Bestätigung der schwedischen Behörden vor.

Ein 11 Jahre alter Flüchtlingsjunge war am Freitag, 22.03.2019 nicht von der Schule in seine Betreuungseinrichtung in Winnenden zurückgekehrt. Nachdem zunächst keine Erkenntnisse über seinen Verbleib vorlagen, wurden an dem Wochenende Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schließlich am Sonntag, 24.03. in eine Öffentlichkeitsfahndung mündeten und bis Montagabend, 25.03.2019 andauerten. Schließlich konnte die Kriminalpolizei ermitteln, dass sich der Bub zu seiner Verwandtschaft nach Schweden begeben hatte. Dies wurde nun auch von den zuständigen Behörden offiziell bestätigt.

Weissach im Tal: Brandermittlungen

Das Vereinsheim des SV Unterweissach wurde am Montag bei einem Brand erheblich beschädigt und ist derzeit nicht mehr nutzbar. Ein Feuer im angebauten Carport griff in der Nacht auf das Gebäude über. Ein Zeuge hat gegen 1.25 Uhr die Flammen bemerkt und die Hilfskräfte alarmiert. Die örtliche Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten von benachbarten Feuerwehren unterstützt, sodass letztlich 13 Feuerwehrfahrzeuge und 64 Einsatzkräfte im Einsatz waren. Personen kamen weder beim Brand noch bei den Löscharbeiten zu Schaden. Ein im Carport stehender Pkw Hyundai brannte völlig aus. Der Gebäudeschaden wurde nachvorläufigen Schätzungen auf 150.000 bis 200.000 Euro beziffert. Die Polizei in Unterweissach hat am Montagmorgen die Ermittlungen zur Bandursache übernommen. Ergebnisse hierzu liegen bislang noch nicht vor. Es wird nun ein Sachverständiger hinzugezogen. Bis dahin ist der Brandort polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Hier die Ursprungsmeldung:

Weissach im Tal: Gebäudebrand (01.04.2019, 3.20 Uhr)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 01.25 Uhr ein Carport, welches am Vereinsheim angebaut ist, in Brand. Das Feuer griff auf das Vereinheimes über. Aktuell sind die Feuerwehren aus Weissach, Auenwald, Allmersbach, Backnang und Fellbach im starken Kräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

