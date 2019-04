POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Einbruchsversuch, Unfälle, Schlägereien

Polizeipräsidium Aalen

Neresheim: Einbruchsversuch

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Einbruchdversuch in ein Wohnhaus im Erlenweg entstand. Am Sonntag bemerkte die Bewohnerin, dass ein Unbekannter wohl versucht hatte, eine Türe aufzubrechen. Hinweise bezüglich verdächtigere Wahrnehmungen oder Personen im dortigen Bereich bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919000.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der B 29, Höhe Hermannsfeld, anhalten. Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Oberkochen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw VW Golf beschädigte ein 22-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr den Pkw VW Passat einer 32-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich im Heckenrosenweg ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Kleine Ursache - große Wirkung

Mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagnachmittag zu einem vermeintlichen Brand in die Hopfenstraße aus. Dort hatte eine 48-Jährige in einer Gemeinschaftsküche die falsche Herdplatte angeschaltet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Außer einer stark angebrannten Soße kam es zu keinen weiteren Schäden.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 75-Jährige am Samstag gegen 17.30 Uhr verursachte. Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße beschädigte sie beim Ausparken ihres Pkw Ford einen neben ihr geparkten Pkw Toyota.

Rainau: Wildunfall

Auf der B 290 Höhe Bucher Stausee erfasste eine 33-Jährige am Samstagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde beim dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzungen mit Verletzten

Zu zwei Schlägereien musste die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet ausrücken.

Gegen 22:30 Uhr kam es in einer Kneipe in der Straße Türlensteg zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Männer durch einen Angreifer leicht verletzt wurden. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme ging der Tatverdächtige zu Fuß flüchtig. Eine eingesetzte Beamtin, welche die Verfolgung aufnehmen wollte, wurde von einer weiteren Person daran gehindert und am Hals gepackt. Gegen die beiden 20 und 25 Jahre alten Angreifer wird nun strafrechtlich ermittelt.

Um etwa 3.30 Uhr kam es in der Vorderen Schmiedgasse zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in deren Verlauf zwei Personen von einem Angreifer mit einem Messer verletzt wurden. Der Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern auch in diesem Fall an.

Schwäbisch Gmünd: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Am Montagmorgen wurde kurz vor 10 Uhr festgestellt, dass ein Unbekannter in der Nacht in eine Gaststätte in der Sebaldstraße eingebrochen ist. Der Dieb schlug zwischen Mitternacht und 10 Uhr mit einem Stein ein Toilettenfenster ein und gelangte so in das Gebäude. Aus einer Kassenschublade entwendete er vorgefundenes Bargeld im vierstelligen Bereich. Außerdem nahm der Einbrecher ein elektronisches Mobilteil für die Kasse mit, dessen Wert auf rund 700 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er eine Straßenlaterne beschädigte, die auf dem Fuß- und Radweg parallel zur Weilerstraße in Unterbettringen aufgestellt ist. Die Beschädigung wurde am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Gartenmauer beschädigt

Kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen beschädigte der 39 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses mit seinem Fahrzeug eine Gartenmauer in der Eichendorffstraße, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Der Busfahrer hatte sich verfahren, wobei es beim Umdrehen in dem Wohngebiet zu der Beschädigung kam.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Rückwärts fuhr ein 65-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Pkw BMW aus einer Parklücke beim Muckensee. Dabei beschädigte er einen geparkten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Von einer Einfahrt kommend, fuhr ein 53-Jähriger am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf den Prager Weg ein. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Focus und streifte diesen mit seinem Audi A6. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Rund 2000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr, als eine 36-Jährige beim Ausparken ihres Pkw VW einen in der Rosensteinstraße hinter ihr stehenden Pkw Mercedes Benz übersah.

Bartholomä: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Im Schulter- und Armbereich zog sich ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zu. Der 56-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Zweirad den Gemeindeverbindungsweg zwischen Möhnhof und Kitzinghöfe. Beim Abbiegen kam er mit dem Pedal seines Pedelec an den Bodenbelag und stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der 56-Jährige wurde in die Stauferklinik nach Mutlangen gebracht.

