Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr, flüchtete im Stadtteil Sandhofen ein BMW-Fahrer vor einer Polizeikontrolle. Den Beamten fiel der BMW auf, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Frankenthaler Straße stadtauswärts unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und gaben dessen Fahrer mehrfach Anhalteaufforderungen, die dieser wiederum ignorierte und seine Geschwindigkeit weiter erhöhte. Die Polizisten verfolgten das Fahrzeug von der Frankenthaler Straße über die B 44 in Richtung Lampertheim. In Höhe Kirschgartshausen verloren sie den BMW aus den Augen und brachen die Verfolgung ab. Während der Verfolgung überholte der BMW-Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Bei dem BMW handelte es sich um ein Modell der X-Reihe in silberner Farbe mit französischen Kennzeichen. Geschädigte, die während der Verfolgung durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

