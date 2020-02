Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Illegales Autorennen auf der Neckarauer Straße - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung beobachtet werden, wie sich zwei Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf der Neckarauer Straße, in Richtung stadtauswärts, ein Beschleunigungsrennen lieferten. Die Beiden standen zunächst an der roten Ampel in Höhe Haltestelle Hochschule. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete gaben beide kräftig Gas. Durch die Streife konnte ein Beteiligter, ein weißer AMG Mercedes-Benz angehalten werden. Der zweite Bolide, ein silberner Mercedes-Benz fuhr weiter. Der angehaltene Fahrer, ein 36-jähriger Mannheimer muss sich nun wegen Teilnahme an einem Illegalen Autorennen verantworten. Sein Führerschein wurde eingehalten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, die die beiden Fahrzeuge zuvor gesehen haben und Angaben zu dem silbernen Mercedes-Benz machen können. Hinweise an Tel.: 0621 83397-0.

