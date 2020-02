Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Schwerer Verkehrsunfall; Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag, kurz vor 13.00 Uhr, wurde ein Fußgänger in der Ringstraße, Höhe Zum Rohrbuckel, von einem Auto erfasst und verletzt.

Hier befuhr ein 80-jähriger mit seinem Mercedes die Ringstraße in Richtung Baiertaler Straße. An der Einmündung Zum Rohrbuckel übersah der 80-Jährige einen 77-jährigen Fußgänger, der an dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße querte. Trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Kontakt. Dem Fußgänger gelang es noch sich an der Motorhaube abzufangen. Jedoch konnte er dadurch nicht verhindern, dass er rücklings auf die Straße fiel. Im Anschluss wurde er umgehend in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Durch den Sturz zog sich der 77-Jährige multiple schwere Prellungen zu, die glücklicher Weise nicht so schwer waren wie zunächst angenommen. Er verblieb zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in der Klinik. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand nur geringer Schaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Kurzfristig musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell