Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Tankstellenüberfall: Zweiter mutmaßlicher Räuber stellt sich den Ermittlern

Hüllhorst (ots)

Nachdem die Polizei einen der beiden mutmaßlichen Tankstellenräuber von Schnathorst gefasst hat, - wir berichteten - hat sich der Komplize des 21-Jährigen mittlerweile den Ermittlern gestellt. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus der Gemeinde Hüllhorst. Der junge Mann meldete sich freiwillig auf der Polizeiwache in Lübbecke. In seiner anschließenden Vernehmung durch die für den Fall zuständigen Ermittler vom Kriminalkommissariat 2 in Minden gab er seine Tatbeteiligung zu. Der Hüllhorster ist bereits wegen Rauschgiftdelikten polizeibekannt. Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie seinerzeit mitgeteilt, hatte die Polizei in der vergangenen Woche zunächst einen 21-jährigen Lübbecker vorübergehend festgenommen. Auch er räumte die Tat ein und wurde anschließend wieder entlassen. Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 19. Dezember zu Geschäftsschluss gegen 21 Uhr die Tankstelle in der Ortsmitte von Schnathorst an der Mindener Straße überfallen zu haben. Das Duo verwendete dabei eine Schreckschusswaffe und eine Machete und floh nach der Tat mit einem Pkw. Ein aufmerksamer Zeuge lieferte den entscheidenden Hinweis zur Klärung des Raubes.

