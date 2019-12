Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach tödlichem Unfall: Polizei setzt Ermittlungen fort und sucht Autofahrer als Zeugen

Rahden (ots)

Nach dem folgenschweren Unfall am Freitagabend in Tonnenheide, bei dem eine 91-jährige Fußgängerin verstarb, setzt die Polizei ihre Ermittlungen zur Unfallursache fort. Insbesondere suchen die Beamten des Verkehrskommissariats einen Autofahrer, der zur Unfallzeit um kurz vor 18 Uhr mit einem Pkw von der Straße Hahnenkamp auf die Mindener Straße abgebogen sein soll. Da sich die Einmündung genau in Höhe der Unfallstelle befindet, könnte der Fahrzeugführer Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise für die Ermittlungen von Bedeutung sind.

Neben dieser Zeugensuche hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft für die weitergehenden Untersuchungen einen Sachverständigen eingeschaltet. Zudem hat die Bielefelder Behörde noch ein lichttechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zur Unfallzeit herrschte Dunkelheit und die 91-Jährige war dunkel bekleidet. Im Bereich der Unfallstelle auf der Mindener Straße, hier gilt Tempo 70, ist keine Straßenbeleuchtung vorhanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich die 91-Jährige auf dem Heimweg von einem nachbarschaftlichen Besuch, als es auf der Fahrbahn der Mindener Straße (L 765) zu der Kollision mit dem Pkw eines 53-jährigen Mannes kam. Der war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Chevrolet in Richtung Diepenau unterwegs. Ein alarmierter Notarzt vom Rahdener Krankenhaus konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Der Autofahrer blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Hinweise werden vom Verkehrskommissariat erbeten unter (0571) 88660.

