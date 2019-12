POL-MI: Opel gerät während der Fahrt in Brand

Polizei Minden-Lübbecke

Auf der Hauptstraße in Hausberge stand am frühen Samstagabend, 28. Dezember, ein Opel-Roadster in Flammen.

Die allein im Pkw sitzende 68-jährige Fahrerin hatte auf der Heimfahrt plötzlich Rauch bemerkt und in einer Bushaltestelle gestoppt, um nach der Ursache zu sehen. Kurz darauf stand der Wagen in Flammen.

Das Feuer entstand nach ersten Ermittlungen der gegen 18.50 Uhr verständigten Polizei im Kofferraum des Pkw. Offenbar war eine Dose mit entzündeter Brennpaste unterhalb eines Warmhaltebehälters der Auslöser des Feuers. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand erheblicher Schaden.

