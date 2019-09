Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen Trekkingrad in Haste

Osnabrück (ots)

In der Straße Haster Esch begaben sich unbekannte Täter am Samstag in den Hof eines Wohnhauses. Dort machten sie sich zwischen 08 und 14 Uhr an dem Schloss eines Trekkingrades der Marke KTM (Modell Maranello Light Disc) zu schaffen und nahmen das Rad mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarz/anthrazitfarbenes 28-Zoll-Rad, das mit einem 51cm-Rahmen und einem braunen Sattel ausgestattet ist. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

