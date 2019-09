Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrücl: Pkw-Aufbrecher nahmen Lenkrad mit

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag ist in der Straße Am Heger Turm in einen BMW der Einserreihe eingebrochen worden. Die Täter schlugen eine Scheibe des in einer Hofeinfahrt abgestellten Autos ein und bauten dann fachmännisch das Multifunktionslenkrad aus. Wem in der betreffenden Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, ruft bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3203 an.

