Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Kinderfahrradanhängers

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in der Blumenstraße einen Kinderfahrradanhänger gestohlen. Der rot-blau-graue Zweisitzer der Marke Thule, Modell Chariot Corsaire, stand verschlossen auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus. Auf dem Sitz befand sich eine grüne Decke, der Stoff des Anhängers ist auffallend ausgeblichen. Über dem linken Rad befindet sich ein genähter Riss im Gewebe. Wer Hinweise zum Dieb und zum Verbleib des Anhängers geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Verbindung. Telefon: 0541/327-3203.

