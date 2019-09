Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Fahrräder in der Wüste gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag in eine unverschlossene Garage an der Alfred-Delp-Straße geschlichen und ein Rennrad der Marke Specialized, Modell Roubaix SL4 Comp Disc Black sowie ein Herrentrekkingrad von Scott, Modell Sub Sport 20, gestohlen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

