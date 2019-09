Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbrecher erbeutet Tabakwaren

Melle (ots)

Ein Getränkehandel an der Bismarckstraße geriet am späten Montagabend ins Visier von Einbrechern. In der Zeit von 23.25 Uhr bis Mitternacht brach ein unbekannter Täter die Eingangstür des Marktes auf und verschaffte sich dadurch Zutritt zum Verkaufsraum. Der Einbrecher stahl Tabakwaren und flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Weststraße. Der Unbekannte hatte eine sportliche Figur und war mit einer Jeans und einem Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich zu melden. Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell