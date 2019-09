Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 33 - Unbekannter beschädigt Außenschutzplanke und flüchtet

Osnabrück/BAB 33 (ots)

Ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Autofahrer fuhr am Montagmittag (12.45 Uhr) von der A 33 (Fahrtrichtung Diepholz) auf die A 30 in Richtung Amsterdam. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem grünen Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Der Mann sah sich den verursachten Schaden von ca. 2000 Euro an, und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte hatte kurze Haare und fuhr ein älteres Fahrzeug-Modell. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter 0541/327-2415 bei der Autobahnpolizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell