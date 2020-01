Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Abbiegeunfall

8-Jähriger leicht verletzt

Emmerich (ots)

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Mittwoch (22.01.2020) gegen 16:10 Uhr Am Löwentor in Emmerich. Eine 28-jährige PKW Fahrerin aus Emmerich wollte nach rechts in die Gerhard-Storm-Straße abbiegen wo gerade ein 8-jähriger Junge aus Emmerich die Straße mit seinem Fahrrad auf dem Radweg überquerte. Die 28-Jährige sah den Jungen erst im letzten Moment und touchierte ihn leicht. Der 8-Jährige stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell