POL-MA: Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ludwigshafener Straße - Pressemitteilung 2

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Neuhermsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrer eines Sportwagens wurde dabei tödlich verletzt.

Der 56-Jährige fuhr gegen 15:35 Uhr mit seinem Sportwagen von der Schlachthofstraße kommend nach links auf die B 36 in Richtung Neuhermsheim. Dabei verlor er nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts in eine Böschung ab. Bei einem anschließenden Zusammenstoß mit einem Metallgeländer wurde das Auto schwer beschädigt und kam auf der Fahrzeugseite zum Stillstand. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Fahrer seinen Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Während des Rettungseinsatzes, sowie der anschließenden Unfallaufnahme kam es wegen Gaffern auf der Gegenfahrbahn zu Verkehrsbehinderungen. Die festgestellten Fahrer wurden konsequent zur Anzeige gebracht.

Die Ermittler des Verkehrsdienst Mannheim haben ihre Arbeit am Unfallort aufgenommen. Der Unfallwagen wurde für die Prüfung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Unbeteiligte wurden nicht verletzt; der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Während der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Ludwigshafener Straße in Richtung Neuhermsheim bis 17:30 Uhr gesperrt werden.

