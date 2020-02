Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

St. Leon-Rot (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, kam es in der SAP-Allee zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen, übersah dabei aber eine entgegenkommende 24-Jährige Renault-Fahrerin. Während der 26-Jährige mit ei-nem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, suchte die Autofahrerin selbständig eine Arztpraxis auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000.- Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

